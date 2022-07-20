Похороны Синдзо Абэ на государственном уровне планируется провести 27 сентября
- Азия и мир, политика
- 13:52, 20 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Провести похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ на государственном уровне планируется провести 27 сентября на арене «Будокан» (Зал боевых искусств) в Токио, сообщают телеканал NHK и агентство Кyodo со ссылкой на источники.
Как говорится в сообщении, сейчас правительство Японии уже завершает подготовку к проведению похорон, одобрить это решение могут уже на этой неделе. Церемонию полностью оплатит государство.
12 июля в Токио состоялась частная церемония похорон Абэ для членов семьи и соратников. Тело экс-премьера кремировали.
По данным газеты Yomiuri, на похороны, как ожидается, прибудут «многие зарубежные лидеры», но, кто именно, пока неизвестно.
Синдзо Абэ был застрелен 8 июля во время предвыборного митинга.
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