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Золотовалютные резервы Узбекистана в июле увеличились на $180 млн

CentralAsia (UZ) -  В июле текущего года золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на $180 млн, достигнув отметки в $35,58 млрд. Данные приводятся в отчете Центрального банка РУз.

Физический объем золота увеличился с 11,4 до 11,7 млн тройский унций, что составляет порядка 9,33 тонны. Стоимость поднялась с $21,18 до $21,22 млрд.

Валютные резервы увеличились с $13,15 до $13,3 млрд ($157,5 млн).

Ранее сообщалось, что по состоянию на июнь золотовалютные резервы Узбекистана снизились на полмиллиарда долларов.

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