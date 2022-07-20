Узбекистан увеличил доходы от экспорта газа в Китай более чем вдвое, - СМИ

CentralAsia (UZ) - В январе-июне Китай закупил у Узбекистана природного газа на $404 млн, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на таможенную службу КНР.

К первому полугодию 2021 года экспорт голубого топлива Узбекистана в Китай увеличился в 2,2 раза в денежном выражении. Объемы экспорта не уточняются.

Узбекистан вошел в пятерку ведущих стран, поставляющих газ в Китай по газопроводу. Туркменистан остается лидером с большим отрывом и за шесть месяцев экспортировал газа на 4,51 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте оказалась Россия, которая почти утроила свои продажи до 1,65 миллиарда долларов, за ней следует Мьянма с 616 миллионами долларов и Казахстан на четвертом месте с 531 миллионом долларов. Узбекистан на пятом месте с $404 млн (увеличение примерно в 2,2 раза).

Китай также активно импортирует сжиженный природный газ. По этому показателю Россия заняла четвертое место с 2,35 млн тонн на сумму 2,15 млрд долларов. Поставки сжиженного природного газа из России увеличились на 28,7%, но за счет более высоких цен доходы от его экспорта выросли в 2,8 раза.