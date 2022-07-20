Глава МИД Узбекистана принял участие во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии в Чолпон-Ате

CentralAsia (UZ) - 20 июля текущего года и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял участие во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане, передает МИД РУз.

Участники мероприятия обсудили организационные и содержательные аспекты подготовки к предстоящей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. В частности, рассмотрены и утверждены повестка дня и программа Саммита, проекты итоговых документов, вносимых на рассмотрение глав государств.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии в сферах политики, торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, экологии, энергетики, обеспечения региональной безопасности и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами.

В.Норов в своем выступлении заявил, что сегодня в Центральной Азии страны региона выступают с общих позиций по многим международным вопросам и находят взаимоприемлемые решения даже по самым сложным вопросам.

Вместе с тем, с учетом современных реалий, отмечена необходимость принятия решительных шагов по укреплению взаимодействия в Центральной Азии, выработки актуальных инициатив и новых подходов для своевременного реагирования на возникающие вызовы и смягчения их последствий. В частности, подчеркнута важность проведения тесной торгово-экономической и инвестиционной политики, наращивания прямых контактов деловых субъектов и регионов, развития транспортно-транзитного потенциала региона, эффективного совместного управления природными ресурсами. Успешная реализация совместных мер в данных направлениях, как отмечалось, будут иметь мультипликативный эффект для устойчивого развития всего Центрально-азиатского пространства.

Особое внимание уделено складывающейся ситуации в Афганистане. Констатировано актуальность продолжения взаимодействия по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.