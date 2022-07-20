В России впервые с мая за сутки выявили более 5 тыс. заразившихся COVID
- Азия и мир, общество
- 14:50, 20 июля 2022
- Просмотров: 485 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили 5685 случаев заражения коронавирусом — это максимальное число заражений с 2 мая. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб.
Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве - 1640, Петербурге - 572 и в Московской области - 443.
За сутки число госпитализаций составило 1110. За этот же период 4317 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 919 843.
За сутки умерли 37 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 997 человек.
Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 504 729.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.