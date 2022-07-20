экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России впервые с мая за сутки выявили более 5 тыс. заразившихся COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявили 5685 случаев заражения коронавирусом — это максимальное число заражений с 2 мая. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве - 1640, Петербурге - 572 и в Московской области - 443.

За сутки число госпитализаций составило 1110. За этот же период 4317 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 919 843.

За сутки умерли 37 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 997 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 504 729.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Зеленский сменил глав СБУ в пяти регионах Украины
  • В Европе за 5 дней из-за жары умерли более 1000 человек
  • Глава МИД Узбекистана принял участие во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии в Чолпон-Ате


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com