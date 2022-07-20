В России впервые с мая за сутки выявили более 5 тыс. заразившихся COVID

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили 5685 случаев заражения коронавирусом — это максимальное число заражений с 2 мая. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве - 1640, Петербурге - 572 и в Московской области - 443.

За сутки число госпитализаций составило 1110. За этот же период 4317 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 919 843.

За сутки умерли 37 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 997 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 504 729.