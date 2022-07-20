Минобороны России после визита Шойгу раскрыло командующего группировкой «Запад»

Андрей Сычевой

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку сил «Запад», задействованную в военных действиях в Украине, говорится в сообщении Минобороны. Ведомство также впервые назвало командующего этой группировкой: генерал-лейтенант Андрей Сычевой.

Министр заслушал его доклад «по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах», после чего дал указания командующему: повысить оперативность уничтожения беспилотников противника над граничащими с Россией районами, а также жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов — «с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы».

Андрей Сычевой родился в Краснодарском крае в 1969 году. В 1990 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, в 2002 году — Общевойсковую академию имени М.В. Фрунзе, в 2016 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.

После этого служил в танковых и мотострелковых частях, пройдя все должности от командира взвода до командующего Восьмой общевойсковой армией Южного военного округа, куда его назначили в 2019 году. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и ведомственными медалями.

28 февраля, спустя 4 дня после начала российских военных действий в Украине, Евросоюз ввел против Андрея Сычевого санкции.