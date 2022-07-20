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В Узбекистане из-за аномальной жары госпитализировано более 4 тысяч человек
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CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за четыре дня из-за аномальной жары в службу скорой медицинской помощи поступило более 130 тысяч вызовов.

По данным Минздрава, с 17 по 20 июля, когда в Узбекистане началась аномальная жара, в республиканскую службу скорой медицинской помощи поступило 130 115 вызовов.

У 23421 человек зафиксировано повышенное давление, одышка, приступы удушья и другие заболевания. 4215 человек, обратившихся в скорую помощь, были госпитализированы.

Кроме того, в эти же дни в службу скорой помощи «103» города Ташкента в общей сложности поступил 11 821 звонок.

У 4235 обратившихся также наблюдались повышенное давление, одышка, астма и другие заболевания, их них 2185 человек были госпитализированы для лечения.

В Минздраве отметили, что в связи с жаркой погодой в Узбекистане установлен особый контроль со стороны министерства.

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