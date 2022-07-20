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Россия увеличит поставки сахара в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Россия не будет продлевать запрет на экспорт сахара, действующий до 31 августа текущего года. Об этом стало известно по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), состоявшегося 15 июля.

Члены Совета поручили уполномоченным органам стран-участниц ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли, чтобы обеспечить внутренние потребности. При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов, подчеркнули в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«По итогам консультаций на площадке ЕЭК даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы. В частности, Минсельхозами России и Казахстана согласованы повышенные плановые объемы в 168 тыс. тонн до конца года. Не сомневаюсь, что после этих новостей все спекуляции на рынке закончатся», — приводятся в сообщении слова министра по торговле Комиссии Андрея Слепнева.

После того, как традиционные поставщики сахара в Казахстан — Россия и Белоруссия — ввели запрет на вывоз и лицензирование белого кристаллического сахара, ситуация на внутреннем рынке республики сложилась критическая. Как утверждают в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», в доле внутреннего потребления российский сахар занимает почти 90%. У казахстанских предприятий возникла реальная угроза приостановки производства кондитерских изделий и соковой продукции.

Одновременно в местных магазинах наблюдался ажиотажный спрос на сахар — покупатели буквально сметали его с полок.

14 июля на сложившуюся ситуацию обратил внимание президент Касым-Жомарт Токаев, объявив выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и главе министерства сельского хозяйства Ерболу Карашукееву.

«Из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действуют только четыре, которые загружены лишь на треть (31%). Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в шесть раз к 2026 году (с 7 до 43%). Однако за последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть», — сказал президент.

Тогда же он поручил правительству в срочном порядке разработать проект по развитию сахарной отрасли.

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