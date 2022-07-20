В Каракалпакстане депутаты попросили Мирзиеева отменить чрезвычайное положение

CentralAsia (UZ) - В среду, 29 июля, на XXXI сессии депутаты Жокаргы Кенеса приняли обращение к президенту, сообщает газета «Янги Узбекистон».

Депутаты попросили отменить чрезвычайное положение, которое было введено в Каракалпакстане в начале июля после массовых беспорядков.

Кроме того, в обращении говорится о помиловании непричастных граждан, особенно молодых людей, подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Нукусе.

В настоящее время на территории республики установлен комендантский час с 23:00 до 05:00 часов, который будет действовать до 2 августа.

Ранее, 13 июля чрезвычайное положение, введенное на территории Каракалпакстана указом президента Узбекистана, было смягчено, то есть комендантский час, действующий с 21:00 до 07:00 изменен на 23:00 до 05:00».

По данным узбекских властей, 1-2 июля в Нукусе 18 человек погибли и 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения в ходе массовых акций протеста против предложения об отмене «суверенного» статуса Каракалпакстана в новой конституции страны. Сообщалось, что после акций протеста было арестовано 516 человек.

После этого инцидента в Каракалпакстане на месяц было объявлено чрезвычайное положение. В период чрезвычайного положения была учреждена комендатура Каракалпакстана, а комендантом назначен командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев.