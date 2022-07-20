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Президент Туркменистана и премьер-министр Грузии провели переговоры в Ашхабаде

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде 20 июля состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, об этом сообщает Agenda.ge.

Стороны обсудили углубление отношений, совместные проекты и транзитный потенциал, также Гарибашвил отметил, что его правительство ценит тесные политические и экономические отношения с Туркменистаном, передает «Туркменпортал».

Официальные лица подчеркнули, что реализация стратегических проектов повысит эффективность и безопасность грузоперевозок между Азией и Европой через Каспийское и Черное моря, тем самым расширив торгово-экономические отношения и способствуя развитию межрегиональных связей.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузия вкладывает «большие средства» в строительство новых автомобильных и железных дорог, а также в расширение пропускной способности морских портов. Он также заявил, что использование коридора через территорию Грузии к Черному морю было бы «выгодно» для Туркменистана.

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