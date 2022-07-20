На строительство в Каракалпакстане ветроэлектростанции подали заявки 12 международных компаний

CentralAsia (UZ) - В Министерство энергетики Узбекистана поступило 12 заявок от международных компаний для участия для строительства новой ветряной электростанции в Республике Каракалпакстан мощностью 200 МВт, сообщает ИА «Дунё».

Проект реализуется Министерством энергетики совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли, Агентством по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов Узбекистана и при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

По информации министерства энергетики, тендерный процесс проводится в соответствии с самыми высокими международными стандартами и требованиями открытости и прозрачности.

Правительство Узбекистана реализует стратегию развития крупномасштабных возобновляемых источников энергии с целью производства 12 ГВт «чистой энергии» к 2030 году.

В рамках этой инициативы, правительство подписало меморандум о взаимопонимании с ЕБРР о сотрудничестве по развитию промышленных проектов ветроэнергетики общей мощностью 2000 МВт.

Межведомственная тендерная комиссия приступит к рассмотрению и оценке поступивших заявок, после чего будут объявлены квалифицированные участники тендера, которые впоследствии будут приглашены для участия на втором этапе тендерных торгов для подачи технических и финансовых предложений (Запрос на подачу предложений (RFP).

Среди претендентов, которые проявили интерес к тендеру и подали предварительные квалификационные заявки на рассматрение и оценку тендерной комиссией, есть ОАЭ, Саудовская Аравия, Гонконг, Китай, Турция, Каймановы острова, Индия, Япония, Франция.

24 февраля 2022 года Президент Шавкат Мирзиёев посетил Берунийский район Республики Каракалпакстан и заложил первый камень строительства новой ветряной электростанции мощностью 100 МВт.