В Ташкенте метро замедлило движение поездов из-за аномальной жары

CentralAsia (UZ) - Метрополитен Ташкента заявил о снижении скорости поездов из-за аномальной жары.

Согласно данным, резкое повышение температуры воздуха вызвало перегрев рельсов и стальных деталей на определенных участках. Температура рельсов наземной линии достигла +65℃.

В связи с правилами эксплуатации железных дорог, в целях обеспечения безопасного передвижения поездов и пассажиров, скорость движения поездов наземного метро снизили до 25 км/ч.

При этом, в целях нормализации графика движения скорость поездов на подземном участке линии «Чиланзар» («Алмазар» — «Буюк Ипак Йули») снизили до 40 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане поменяют расписание поездов из-за аномальной жары.