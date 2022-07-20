В Ташкенте метро замедлило движение поездов из-за аномальной жары

- Узбекистан, общество
- 18:27, 20 июля 2022
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|Продолжение: В Узбекистане из-за аномальной жары госпитализировано более 4 тысяч человек
|Предыстория: В Узбекистане ограничили скорость поездов из-за аномальной жары
CentralAsia (UZ) - Метрополитен Ташкента заявил о снижении скорости поездов из-за аномальной жары.
Согласно данным, резкое повышение температуры воздуха вызвало перегрев рельсов и стальных деталей на определенных участках. Температура рельсов наземной линии достигла +65℃.
В связи с правилами эксплуатации железных дорог, в целях обеспечения безопасного передвижения поездов и пассажиров, скорость движения поездов наземного метро снизили до 25 км/ч.
При этом, в целях нормализации графика движения скорость поездов на подземном участке линии «Чиланзар» («Алмазар» — «Буюк Ипак Йули») снизили до 40 км/ч.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане поменяют расписание поездов из-за аномальной жары.
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