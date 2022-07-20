Туркменистан лидирует по поставкам трубопроводного газа в Китай

CentralAsia (TM) - Среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место, по итогам 6 месяцев 2022 года, продолжает занимать Туркменистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

За шесть месяцев КНР получила из Туркменистана природный газ на $4,51 млрд (рост в 1,5 раза). На втором месте стоит Россия, за ней следуют Мьянма (снижение на 12%, до $616 млн), Казахстан (уменьшение на 8,8%, до $531 млн) и Узбекистан (увеличение примерно в 2,2 раза, до $404 млн).

Ведущим поставщиком сжиженного газа КНР в январе-июне была Австралия (11,15 млн тонн на $7,73 млрд), за ней следуют Катар (7,64 млн тонн на $5,02 млрд), Малайзия (3,93 млн тонн на $3,56 млрд).

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе-июне увеличились в годовом исчислении на 28,7%, до 2,35 млн тонн. Согласно опубликованной статистике, в стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из РФ вырос в 2,8 раза, превысив $2,15 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на 4-м месте.