На территории Каракалпакстана отменили режим ЧП

- Узбекистан, общество
- 23:52, 20 июля 2022
- Просмотров: 364
CentralAsia (UZ) - Действие чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана отменяется с 05:00 часов 21 июля, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 часов 21 июля.
Ранее сообщалось, что депутаты Жокаргы Кенеса попросили президента отменить ЧП в Каракалпакстане и помиловать непричастных граждан.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.