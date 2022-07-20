На территории Каракалпакстана отменили режим ЧП

CentralAsia (UZ) - Действие чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана отменяется с 05:00 часов 21 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 часов 21 июля.

Ранее сообщалось, что депутаты Жокаргы Кенеса попросили президента отменить ЧП в Каракалпакстане и помиловать непричастных граждан.