Посмотрев открытие фестиваля Наадам, мы восхитились Монголией как страной с великой историей, — индейцы из Эквадора

CentralAsia (MNG) - Музыкальная группа «Qirwa Anka», представляющая национальную культуру и искусство Южной Америки, Эквадора, впервые приезжает с концертом в Монголию. Группа имеет 35-летнюю историю и состоит из двух участников, братьев. Ежедневная газета «Өглөөний сонин» («Утренняя газета») поговорила с Фернандо Санаяланом и Хулио Санаяланом, участниками группы, которые известны во всем мире исполнением собственных композиций и мировой классики.

- Когда вы приехали в Монголию? Поделитесь пожалуйста, своим первым впечатлением?

С. Фернандо: - В Монголию едем впервые. Пришли как раз перед фестивалем Наадам. Меня зовут Фернандо. Мое сердце тянулось к Монголии, и у меня было искреннее желание представить нашу культуру и искусство и познакомиться с вашей культурой и искусством. Очень приятно ощущать радость соединения двух народов посредством музыки и объединения одним сердцем. Монголы очень дружелюбные, добросердечные и миролюбивые люди. Я рад, что нас встречают с уважением, куда бы мы ни пошли.

- Вы вдвоем выступаете в красивых местах нашей страны. Как долго это займет?

- Наша группа была основана 35 лет назад, но сменила название на «Qirwa Anka» в 2006 году. Мы ездили играть на Орхонский водопад, Белое озеро Тэрхийн цагаан нуур и озеро Хяргас. Священная природа Монголии действительно согревает наши сердца. Это естественно, что то, кто приходит, возвращается. Мы скоро вернемся. Хочется остаться подольше в такой прекрасной необъятной стране со свежим воздухом и прозрачной водой. По правде говоря, нас пригласила туристическая компания «Bambuu adventure», и благодаря их гостеприимству наш тур проходит очень хорошо. Также, по просьбе директора компании, Б. Бадрах или Бамбуу, как его называют, мы рады представить песню о Чингисхане под названием «Страна Синега неба».

- Что означает название вашей группы? Расскажите о наследии и обычаях вашей страны. Ваш макияж, одежда и музыка очень уникальны.

- Мы пуруха народа инков (прим.ред: Пуруха — коренные жители Эквадор. Их традиционная территория в высокогорье Анд включает большую часть провинции Чимборасо и части провинции Боливар). Мы гордимся тем, что продвигаем музыку, танцы и одежду нашей этнической группы. Поскольку число коренных индейцев сокращается, само ношение нематериального культурного наследия и распространение его в мире считается большой поддержкой национального иммунитета. В этом смысле мы получили благодарности и награды от стран Европы и многих других стран. В нашей стране очень красивые и уникальные природные образования, а люди добрые. Одежда, которую мы носим, ​​содержит все культурные символы Северной и Центральной Америки. Наш макияж говорил о мужестве, нежности и воинственности. Мы играем, танцуем и поем различные эквадорские и латиноамериканские песни и духовые оркестры. Каждая музыка имеет свой характер, у одних мелодичный мягкий ритм, у других резкий и мужественный характер.

- Наш Великий государственный праздник Наадам закончился. Вы видели открытие фестиваля Наадам? Как вы относитесь к традиционному искусству Монголии?

С. Хулио: — Поскольку музыка — это глобальный язык, который можно понять без слов, люди наслаждаются музыкой любого народа своими чувствами. Традиционное искусство Монголии казалось очень роскошным и прекрасным богатством. Восхитительно, что костюмы и музыка имеют многовековую историю и становятся все более изощренными. Это была очень редкая возможность увидеть открытие фестиваля Наадам. Увидев монгольский патриотизм, обычаи и культурные представления, мы были в восторге.

Я невольно удивился и в то время испугался, сознав, что это великий народ, захвативший полмира, увидев костюмы многих национальностей и историю в сотни лет. Мы не можем скрыть тот факт, что чувствуем, что мы каким-то образом связаны, потому что одежда такая красочная и яркая, похожая на нашу.

- По скольким странам мира гастролировала ваша группа? Среди них, что выделяет нашу страну и делает ее особенной?

- Мы гастролировали по всем странам Евросоюза, включая Францию, Германию, Польшу, Нидерланды. Мы впервые посещаем вашу прекрасную страну в Азии. Выражаем глубокую признательность г-ну Б.Бадрах или Бамбуу, директору туристической компании «Bambuu adventure», взявший на себя все расходы.

- Как вам монгольская еда?

- Монгольская еда очень вкусная. Это казалось очень похожим на нашу местную еду. Бамбуу готовит нас вкусную еду и заботится о нашем комфорте. В частности, мне понравился хорхог, монгольский суп - шөл и чай с молоком. Также меня очень удивил өрөм (өрөм - густая молочная пенка), который мы тоже делаем в наших краях и много съел.

Пуруха — коренные жители Эквадор. Их традиционная территория в высокогорье Анд включает большую часть провинции Чимборасо и части провинции Боливар .

В ранний период они выращивали натуральные культуры, выращивали морских свинок и были частью торговли с инками до того, как последние захватили Андский регион в 15 веке. В шестнадцатом веке, во время испанского вторжения и завоеваний, население могло достигать 155 000 человек. После этого численность пуруха и кечуа резко сократилась из-за высокой смертности от новых инфекционных заболеваний, переносимых испанскими колонистами. Это привело к повсеместному разрушению общества и увеличению количества смертей. К восемнадцатому веку осталось мало носителей языка пуруха . Коренные народы в значительной степени перешли на языки кечуа , введенные инками с их захватом в 15 веке.

Традиционную религию возглавляли джамбири (знахари или шаманы). Люди верили, что боги связаны с горами, которые были священными и возвышались над горизонтом региона. Люди предлагали богам табак и ром , как это было типично и в других традиционных религиях Анд.

Католическое христианство — это синкретическая вера, и многие пуруха постепенно объединили свои традиционные идеи с их пониманием и практикой католицизма. Экономическая и политическая власть высшего класса, состоящего в основном из европейцев и мезизо-эквадорцев, по-прежнему вызывала недовольство многих коренных крестьян, которые чувствовали несправедливую дискриминацию, особенно экономически.

В 1960-х годах протестантский евангелизм становился все более популярным как альтернатива католицизму, который, как считается, поддерживал верхние классы над низшими. Кроме того, многих Puruhá привлекли трезвенники миссионеров. Торговля спиртными напитками становилась все дороже, и Пуруха также осознавали ущерб, нанесенный их людям злоупотреблением алкоголем. Абсолютно отвергая алкоголь, Пуруха полагал, что они улучшают свое положение как людей. Считалось, что евангелические миссионеры делают основной упор на здоровый образ жизни.

перевод с монгольского: Татар С.Майдар

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