CentralAsia (MNG) - Около 120 монголов со всей Европы отметили свой национальный праздник Наадам в деревне, где находится музей Гийома де Рубрука.

Погрузитесь в монгольскую культуру, живя в самом сердце Фландрии. Это то, что предложил вчера Наадам, национальный праздник страны, отмечаемый более чем 120 монголами в Рубруке, который является побратимом аймаком Булган.

Наадам означает три мужские игры. Итак, к этому национальному празднику Монголии, посвященному обретению независимости в 1921 году, традиция заключается в организации скачек, поединков по борьбе и стрельбы из лука. В это воскресенье в Рубруке, в зоне отдыха Рут-де-Бурбур, не хватало только лошадей, но три волчьи собаки из Морвана и хайлендский бык сделали это возможным.

Посол Монголии во Франции с ноября Уламбаяр Нямхуу объясняет: «Наадам был внесен в 2010 году в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В нашей стране мы хорошо знаем Гийома де Рубрука, его произведения очень важны для нас». Таким образом, этот монах-миссионер и дипломат 13 века связывает фламандскую деревню с этой большой страной с населением 3 миллиона человек. Ему посвящен музей в Рубруке. Позволяя вам полностью понять монгольскую культуру. Гигант был спроектирован Les Amis de Guillaume de Rubrouck. По мнению Шанталь Гоббийо, президента ассоциации-организатора, «культура там необыкновенная, она по-прежнему очень привязана к дружбе, семье, взаимопомощи. Меня она изменила в моей жизни с 2006 года, после того, как я услышала сказку о белой кобыле».

Гийом де Рубрук, а также Виллем (Вильгельм) Рубрук (Guillaume de Rubrouck, букв. «Гийом из Рубрука»; ок. 1220 — ок. 1293) — фламандский монах-францисканец, путешественник.

В 1253—1255 годах по поручению французского короля Людовика IX совершил путешествие к монголам, которых он называет моалами. Автор книги «Путешествие в восточные страны». Его вклад в средневековую географическую литературу сопоставим с вкладом Марко Поло.

В дипломатическом отношении путешествие Рубрука не принесло французскому королю никакой пользы, поскольку в качестве основы для сотрудничества великий хан требовал его формального подчинения. Хан Хулагу, брат Мөнх, независимо от западного христианского мира возглавил поход на Ближний Восток (Крестовый поход хана Хулагу). Однако это путешествие намного расширило знания о Центральной Азии, о которой Рубрук оставил превосходное сообщение. Составленное на латинском языке сочинение было впервые опубликовано в 1589 году. Труд Рубрука был высоко оценён современниками и монголами потомками Великой Монгольской империи.

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