Газопровод «Сила Сибири-2» через Монголию еще больше сбалансирует импорт газа Китая – эксперты

CentralAsia (MNG) - Газопровод «Сила Сибири-2» принесет пользу России, Китаю и Монголии, поскольку он сможет направлять более чистую энергию в Китай, чтобы помочь второй по величине экономике мира сбалансировать свою зависимость от сжиженного природного газа (СПГ), заявили китайские эксперты во вторник.

Комментарии прозвучали после того, как премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил Financial Times, что он ожидает, что Россия начнет строительство газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию в 2024 году, по мере того, как Москва пытается соединить свои месторождения природного газа, снабжающие Европу, с Азией.

Хотя строительство таких трубопроводов обычно занимает годы, проект энергетической инфраструктуры такого масштаба имеет огромные экономические и политические последствия, считают эксперты, учитывая, что ссора России с ее традиционными клиентами в Европе обостряется на фоне российско-украинского конфликта.

В то время как Россия в основном воздерживалась от использования природного газа в качестве экономического оружия, поставка жизненно важного топлива становится все более острой проблемой по мере обострения конфликта между Россией и Западом во главе с США.

Агентство Reuters сообщило в понедельник, что российский «Газпром» сообщил своим европейским клиентам, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных» обстоятельств, в то время как ключевой газопровод «Северный поток-1» ежегодно проходит 10-дневное техническое обслуживание.

Столкнувшись с энергетическим кризисом и экономическим спадом, ЕС обратился к американскому СПГ в качестве помощи. Впервые Европа получила больше американского газа в виде СПГ, чем российского газа. ЕС намерен отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году, сообщают западные СМИ.

Планирование «Силы Сибири-2» обсуждается в течение многих лет с двумя альтернативными маршрутами: один ведет в Китай с Дальнего Востока России, а западный маршрут связан с регионом Синьцзян на северо-западе Китая.

Планирование «Силы Сибири-2» обсуждается в течение многих лет с двумя альтернативными маршрутами: один ведет в Китай с Дальнего Востока России, а западный маршрут связан с регионом Синьцзян на северо-западе Китая.

Эксперты говорят, что наличие «Силы Сибири-2», заявленная мощность которой составляет 50 миллиардов кубометров в год и которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию примерно в 2030 году, даст Китаю больше альтернатив с точки зрения поставок газа.

Цзинь Лэй, профессор Китайского нефтяного университета в Пекине, заявил во вторник Global Times, что «Сила Сибири 2» улучшит поставки природного газа в Китай, и Россия также выиграет от появления дополнительного клиента в Монголии.

Китаю также необходимо систематически расширять свои подземные хранилища газа, чтобы подготовиться к увеличению объемов импорта газа в ближайшие годы, сказал Цзинь, отметив, что по мере того, как Россия начинает наращивать трубопроводные поставки газа в Китай, емкость хранилищ становится проблемой.

Китайские эксперты отметили иронию в США и Великобритании, предполагающих, что Китай может заменить ЕС в роли основного потребителя российского газа после того, как они торпедировали проект «Северный поток-2», завершенный в прошлом году.

Около половины всего потребляемого Китаем природного газа импортируется, и около двух третей импортируемого газа поступает в виде СПГ. На Австралию приходится 40 процентов китайского импорта СПГ, а на США — 10 процентов.

Китай является крупнейшим в мире импортером природного газа. Поскольку переход с угля на газ продолжается, а страна активно стремится к углеродной нейтральности, потребление природного газа в Китае в 2021 году увеличилось на 19,9% до 121,36 млн тонн. В стоимостном выражении импорт природного газа достиг 360 млрд юаней (53,4 млрд долларов) в 2021 году, что на 56,3% больше, чем в 2020 году. Цена на трубопроводный газ считается относительно стабильной.

Экспорт российского газа в Китай по «Силе Сибири» продолжает увеличиваться в объемах и за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 63,4 процента, сообщил 15 июля Sputnik со ссылкой на «Газпром».

автор: Чу Дай (Chu Daye)

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Global Times

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