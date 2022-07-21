Ведомство интеллектуальной собственности Монголии приняло решение о сотрудничестве с южнокорейскими коллегами

CentralAsia (MNG) - В ходе проходящей Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве, Швейцария, Г.Элбэгсайхан, глава Департамента интеллектуальной собственности, провел двустороннюю встречу с г-жой Ли Иншил, главой Департамента интеллектуальной собственности Республики Корея, и обменялись мнениями о сотрудничестве.

В ходе встречи Ли Ин Шил, глава Ведомства интеллектуальной собственности Республики Корея, сообщила, что общее количество заявок, полученных ведомством, увеличилось на 6,3 процента по сравнению с предыдущим годом до 600 000 в 2021 году, и что искусственный интеллект основанная технология будет использоваться при поиске изобретений и товарных знаков.

Г.Элбэгсайхан, сделал краткую презентацию о деятельности организации, статусе подачи заявок и реформе основных законов, касающихся интеллектуальной собственности.

По итогам встречи стороны договорились перевести на монгольский язык программу электронного обучения интеллектуальной собственности IP Panaroma 2, представленную Ведомством интеллектуальной собственности Республики Корея 15 июля, и сотрудничать в решении вопросов патентного поиска по ускоренной линии.

Ведомство интеллектуальной собственности Монголии — государственное агентство, занимающееся выдачей патентов на интеллектуальную собственность, включая изобретения и товарные знаки, и борьбой с недобросовестной конкуренцией.

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