Монгольские отечтвенные инвесторы проведут закрытый форум «Хөрөнгөтөн»

CentralAsia (MNG) - Вопросы для обсуждения: Госинфляция составляет 15,1%. Средневзвешенная процентная ставка по депозитам составляет 8,8% годовых (дебет) и 2,3% (иностранная валюта). Жесткие перспективы денежно-кредитной политики (май 2022 г., Банк Монголии). Международная геополитика. Международные санкции на Россию. Глобальный рост цен.

Это сообщение! Учитывая высокую стоимость Монголии, инвесторам пора изменить правила игры, — говорится в сообщении.

Это суровая правда, что монголы думают об инвестициях только как об акциях, депозитах, валюте, кредитах или покупке недвижимости (и это лишь некоторые из них) и ожидании роста цен. К сожалению, лишь немногие счастливчики получают запланированную отдачу от инвестиций.

18 августа 2022 года в конференц-зале отеля «Шангри-Ла» состоится закрытый форум «Хөрөнгөтөн» («Капиталист») для крупных монгольских инвесторов (с инвестициями более 300 млн ₮ - более $ 95 тыс.).

Остается только выслушать неотредактированные данные ведущих экономистов и анализ экспертов, работающих в профессиональных организациях, и решить, стоит ли инвестировать в проекты, которые сломают кремний в текущей экономической ситуации, которые будут представлены на форуме, — пишут организаторы форума.

В ходе закрытого форума «Хөрөнгөтөн» проекты, отобранные по критериям экспертов из двух секторов: OTS*-Внебиржевая торговля и NCC*-Недвижимость, будут представлены более чем 300 частным лицам, которые будут инвестировать в высокую стоимость.

Также в ходе закрытого форума будут представлены анализ и прогнозы экономики Монголии, а опытные инвесторы из обоих секторов поделятся своими реальными историями.

*Внебиржевая (Over the counter - OTC) деятельность – это торговля ценными бумагами без обязательного прохождения через фондовую биржу. Внебиржевой рынок, по сравнению с фондовым рынком, характеризуется участием профессиональных инвесторов и возможностью привлечения необходимых инвестиций в короткие сроки. В Монголии в 2021 году в рамках нормативно-правовой базы внебиржевого рынка на регулируемом рынке начали торговаться закрытые облигации, и на данный момент успешно собрано 366,83 млрд тугриков ($116,2 млн) от 32 эмитентов.

* На рынке недвижимости рынок недвижимости быстро расширился за последние пять лет. Например: в 2022 году введено в эксплуатацию 1 778 единиц жилья 47 проектов, реализуется 69 проектов 5 534 домовладений.

По состоянию на 1-й квартал 2022 года средняя цена квадратного метра квартиры составляет 3,8 млн тугриков ($ 1210), что на 5,6% выше, чем в предыдущем квартале, и на 22,7% выше, чем за тот же период 2021 года. Цены на квартиры и дома выросли на 20 и более процентов в 2022 году, что указывает на то, что в последние годы они стали надежным инвестиционным инструментом.

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