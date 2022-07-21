Россия стремится противостоять влиянию США в Монголии с помощью «Силы Сибири-2», — китайские эксперты

CentralAsia (MNG) - Строительство российского газопровода начнется в 2024 году и будет ежегодно транспортировать 50 миллиардов кубометров газа через Монголию.

Ожидается, что строительство второго газопровода, связывающего Россию и Китай, начнется в течение двух лет. Это мегапроект, который поставит Монголию посередине, поскольку труба предназначена для прохождения через ее высокогорную территорию.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил, что завершено технико-экономическое обоснование газопровода «Сила Сибири-2», который соединит сибирские газовые месторождения с Китаем через территорию Монголии, и что строительство начнется в 2024 году, сообщает Financial Times.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

Ожидается, что трубопровод, по которому газ с западносибирских месторождений в Европу будет доставляться в Китай, впервые будет запущен в эксплуатацию в 2030 году, сообщает The Moscow Times.

Новый газопровод сможет ежегодно транспортировать 50 миллиардов кубометров газа из России в Китай, что означает увеличение пропускной способности первоначального газопровода «Сила Сибири», который начал работу в декабре 2019 года, в 38 миллиардов кубометров.

Для сравнения, в настоящее время Россия экспортирует в Германию около 35 миллиардов кубометров газа в год. Руководители энергетического сектора, цитируемые в отчете Moscow Times, заявили, что ожидают, что сроки строительства трубопровода ускорятся по мере ухудшения отношений Москвы с Западом.

В то же время китайские новостные сайты ранее предполагали, что для России было «странной идеей» настаивать на том, чтобы новый газопровод проходил через Монголию.

Некоторые китайские эксперты предположили, что этот шаг был направлен на то, чтобы предотвратить склонность Монголии к Соединенным Штатам, в то время как другие заявили, что она принимает меры предосторожности против растущего влияния Китая на Дальний Восток, где две ныне союзные державы традиционно боролись за власть.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай сообщил Financial Times, что окончательный маршрут «Силы Сибири-2» все еще «обсуждается». Маршруты «Сила Сибири 2» обсуждались в течение многих лет, при этом ранее рассматривались два альтернативных маршрута, в том числе один, ведущий в Китай с Дальнего Востока России, и еще один западный маршрут, связанный с регионом Синьцзян на северо-западе Китая.

Через два месяца после того, как Россия вторглась в Крым и оккупировала его в 2014 году, российский «Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) подписали 30-летний национальный контракт на поставку газа на сумму 400 миллиардов долларов США. Европейские страны ввели санкции против России в связи с вторжением, но до сих пор продолжают забирать у нее экспорт энергоресурсов.

Но российский энергетический гигант «Газпром» сообщил своим европейским клиентам в понедельник, что не может гарантировать поставки газа в будущем из-за «чрезвычайных» обстоятельств.

Столкнувшись с энергетическим кризисом и экономическим спадом, ЕС все чаще обращается к американскому СПГ. Недавно Европа впервые получила больше поставляемого из США СПГ, чем российского газа. По сообщениям СМИ, ЕС намерен отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году.

Первый газопровод между Россией и Китаем, известный как «Сила Сибири», начал работу в декабре 2019 года. Трубопровод протяженностью 3000 километров соединяет Ковыктинское газовое месторождение в российской Сибири с Пекином через Хэйхэ, или Черную реку, в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Экспорт российского газа в Китай по «Силе Сибири» продолжает увеличиваться в объеме, увеличившись на 63,4% за первые шесть месяцев этого года, сообщил Sputnik 15 июля со ссылкой на «Газпром».

В 2019 году Россия и Монголия также подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможности строительства нового российско-китайского газопровода, известного как «Сила Сибири-2», через Монголию. В Меморандуме о взаимопонимании говорится, что новый газопровод протяженностью 2600 километров начнет работу в 2030 году.

В 2020 году Россия поставила в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 4,1 млрд кубометров природного газа. Однако ожидается, что к 2023 году этот объем вырастет до 38 миллиардов кубометров, что значительно в то время, когда многие европейские страны диверсифицируют поставки российского топлива в качестве карательного ответа на его войну с Украиной.

Это подталкивает Россию искать потребителей своего топлива на Востоке, а не на Западе, включая Китай и Индию, ни одна из которых не подписала санкции США и Европы против России.

15 июня председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин заявили в телефонном разговоре, что обе страны будут добиваться устойчивого и долгосрочного развития двустороннего практического сотрудничества. В переводе это означает увеличение продаж российской нефти и газа в Китай.

Однако в комментариях нескольких китайских СМИ подчеркивалось, что это была идея России, чтобы «Сила Сибири-2» проходила через Монголию. Статья под названием «Россия настаивает на том, чтобы новый газопровод прошел через Монголию в Китай. Какова его цель?» был широко распространен среди китайских веб-сайтов в декабре прошлого года.

В статье говорится, что хотя участие Монголии увеличит затраты на строительство и транспортировку энергии в рамках проекта, это поможет России наладить более прочные экономические связи с Монголией и предотвратит склонность страны к Америке.

В статье говорится, что США стремились привлечь Монголию инвестициями, в то время как Россия стремилась противостоять таким предложениям. В нем также говорится, что Китай согласится на прохождение трубопровода через Монголию, поскольку экономические выгоды, которыми пользуются три стороны, компенсируют дополнительные расходы, понесенные при строительстве трубопровода.

В последний раз статья была перепечатана военным сайтом 12 июля этого года. В начале февраля в другой статье китайских СМИ была выражена озабоченность по поводу участия Монголии в китайско-российском газопроводе.

В статье говорилось, что до 2014 года Китай предлагал покупать российский газ по цене, которую он тогда платил производителям из Центральной Азии, но Россия требовала более высокую цену, которая была ближе к более высокой ставке, которую платят европейские страны. В нем говорилось, что Россия была готова заключить сделку с Китаем только после того, как она попала под санкции Запада после вторжения в Крым.

В статье также говорится, что кажется странным, что Россия хотела, чтобы газопровод проходил через Монголию, поскольку это добавило бы к сделке осложнений для третьих сторон и вынудило бы Россию делиться ненужной прибылью от трубопровода.

В нем говорится, что единственная причина, по которой Россия сделала это, заключалась в том, чтобы предотвратить склонность Монголии к Китаю. По состоянию на прошлый месяц статья все еще размещалась в китайском интернете с жесткой цензурой.

автор: Джефф Пао (Jeff Pao)

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Asia Times

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