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В Узбекистане 21 июля ожидается +47 градусов

CentralAsia (UZ) -  21 июля в Узбекистане прогнозируется аномальная жара до +47 градусов с небольшой облачностью, сообщает Узгидромет.

В Ташкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 24-26°, днем 41-43°.

В Каракалпакстане и Хорезме небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, днем 40-45°, местами до 47°.

В Бухарской и Навоийской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 27-32°, днем 40-45°, местами до 47°.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, днем 40-45°.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, днем 40-45°, местами до 47°.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°.

В горных районах небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7—12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.

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