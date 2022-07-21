Кенийка принесла первое золото Казахстану на чемпионате мира по легкой атлетике. Видео

Нора Джеруто

CentralAsia (KZ) - Казахстан впервые в истории завоевал «золото» чемпионата мира по легкой атлетике. Об этом сообщает Sports.kz.

Её обладательницей стала Нора Джеруто, победившая в беге с препятствиями на 3000 метров на мировом первенстве в Орегоне (США). Она пробежала дистанцию за 8:53.02, опередив соперниц из Эфиопии. В квалификации натурализованная кенийка также показала лучший результат.

За свою карьеру Джеруто шесть раз выигрывала на этапах Бриллиантовой лиги, а в 2021 году победила в финале серии.

Второе место заняла эфиопская спортсменка Веркуха Гетачью (8:54.61), а третьей финишировала ее соотечественница Мекидес Абебе (8:56.08).

Ранее в квалификационном забеге Джеруто также показала лучший результат — 9:01.54.

Напомним, что уроженка Кении Нора Джеруто перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022 году получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира.

View this post on Instagram A post shared by SPORTS.KZ (@kzsports)

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения