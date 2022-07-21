Страны Центральной Азии пытаются использовать Грузию в качестве альтернативного РФ коридора на запад

CentralAsia (TM) - Грузию и Туркменистан вскоре соединят прямые авиарейсы, а туркменские грузы будут транспортироваться на Запад с помощью Грузинской железной дороги и портов этой страны. Об этом стало известно 20 июля, после однодневного визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Ашхабад, пишет «Ъ».

О договоренностях, достигнутых в ходе переговоров с президентом и премьер-министром Туркменистана, журналистам рассказал вице-премьер грузинского правительства, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

По его словам, по итогам визита премьера подписано грузино-туркменское соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта. Вице-премьер уточнил, что Туркменистан, «обладающий развитым химическим производством», заинтересован в использовании грузинской транспортной и логистической инфраструктуры для экспорта удобрений на Запад.

По утверждению Давиташвили, «речь идет о нескольких миллионах тон» дополнительных грузов по Южно-Кавказскому коридору через Каспийское море, Азербайджан, Грузию, порты Поти и Батуми на Черном море — до европейских черноморских портов. «Кроме того, есть договоренность о транспортировке нефти и нефтепродуктов»,— заметил министр.

Накануне премьер-министр Гарибашвили побывал с визитом в Узбекистане, где была достигнута аналогичная договоренность об использовании Южно-Кавказского коридора для транзита традиционных узбекских грузов.

У стран Центральной Азии возникла необходимость задействовать этот коридор после того, как транспортные маршруты через Россию и российский черноморской порт Новороссийск стали проблемными по ряду причин, в том числе из-за российских военных действий в Украине.

За последние шесть-восемь недель ЗАО «Грузинская железная дорога» впервые за несколько лет стала прибыльным предприятием, в первую очередь благодаря транспортировке казахстанской нефти и грузов из других стран Центральной Азии.

Ранее на сухопутных КПП у грузино-азербайджанской границы возникли многокилометровые очереди грузовых машин. Некоторые из большегрузов, отправившихся из Центральной Азии, ожидают своей очереди по несколько недель, чтобы пересечь грузинскую границу и добраться по Южному коридору до Турции, а оттуда — до Европы.