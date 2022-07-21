Арестованы счета авиакомпании «Таджик Эйр»

Таджик Эйр

CentralAsia (TJ) - Банковские счета национального авиаперевозчика Таджикистана «Таджик Эйр» арестованы, сообщила Служба исполнения при правительстве страны. Ведомство должно взыскать с авиакомпании 20 млн. долларов в пользу литовской компании «Скайроуд Лизинг».

По данным СМИ, ответственный сотрудник Службы исполнения при правительстве Таджикистана Шариф Нурзода сказал журналистам 20 июля, что ведомство во исполнение решения Высшего экономического суда Таджикистана должно взыскать с «Таджик Эйр» 20 млн. долларов в пользу литовской компании. «В рамках исполнения решения ВЭС все счета авиакомпании арестованы», - отметил Нурзода.

Ранее в авиакомпании заявляли, что они уже выплатила большую часть суммы, и не намерены выплатить литовской компании 20 млн. долларов.

ГУАП «Таджик Эйр» приобрело в 2009 году в лизинг два самолета "Боинг 737-500" у литовской компании «Скайроуд Лизинг» (тогда AB Avia Asset Management). Сообщается, что национальный авиаперевозчик Таджикистана неправильно эксплуатировал самолеты, перестал платить ежемесячный платеж за аренду самолетов, а его представитель не явился в суд, на котором должен был отстаивать интересы компании в деле против «Скайроуд Лизинг».

В апреле 2018 года Вильнюсский арбитражный суд принял решение взыскать с авиакомпании «Таджик Эйр» в пользу "Скайроуд Лизинг" 20 млн. 301 тыс. 900 долларов за аренду двух самолетов Boeing. Экономический суд города Душанбе не признал решения Арбитражного суда Вильнюса и призвал литовскую компанию к ответу в Высшем арбитражном суде Таджикистана. Однако Высший экономический суд Таджикистана на основании иска литовской компании отменил решение городского суда города Душанбе. В январе 2021 года Федеральный суд американского округа Колумбии удовлетворил ходатайство «Таджик Эйр» и отказался рассмотреть заявление о признании и исполнении арбитражного решения в отношении перевозчика на сумму более 20 миллионов долларов. Судебная тяжба продолжается по сей день.

В Службе исполнения при правительстве Таджикистана заявляют, что ведомство должно взыскать с авиакомпании 20 млн. долларов в пользу литовской компании. Однако, как признался один из чиновников Службы исполнения, в настоящее время у национального авиаперевозчика таких денег нет. «Таджик Эйр» задолжал огромную сумму в виде налогов и других платежей. «Национальный авиаперевозчик должен первым делом погасить задолженность по зарплате сотрудников и долги перед Налоговым комитетом, но денег у авиакомпании нет. Именно из-за отсутствия средств исполнение иска литовской компании несколько раз было отложено», сказал один чиновник Службы исполнения.

В настоящее время несколько лайнеров авиакомпании арестованы. Один из них арестован с 2019 года в аэропорту Внуково в Москве по решению суда, рассматривавшего иск компании "Скайроуд Лизинг".

Тем временем, литовская компания "Скайроуд Лизинг" собирается во чтобы не стало взыскать с «Таджик Эйр» 20 млн. долларов. Паулиус Дока, представитель "Скайроуд Лизинг", ранее заявил, что в случае отказа «Таджик Эйр» выплатить $20 млн., компания подаст в суд на государство Таджикистан.

«Таджик Эйр» уже несколько лет находится в кризисе. Правительство Таджикистана в 2015 году списало долгов авиакомпании "Таджик Эйр" на сумму 370 тысяч долларов, и в июле 2020 года - еще около 2 миллионов, путем взаимозачета с ее кредиторами. В 2019 году правительство списало долги авиакомпании перед налоговыми органами и госпредприятиями на сумму 2.6 миллионов долларов.

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