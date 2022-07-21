В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - более 2,2 тыс. новых случаев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане растет число заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Вчера было 1959 случаев.
По регионам:
в городе Алматы – 650;
в городе Нур-Султан – 642;
в Карагандинской области – 188;
в городе Шымкент – 145;
в Жамбылской области – 86;
в Алматинской области – 82;
в Жетысуской области – 78;
в Кызылординской области – 69;
в Атырауской области – 44;
в ЗКО – 39;
в Акмолинской области – 38;
в Актюбинской области – 30;
в Костанайской области – 29;
в Улытауской области – 24;
в ВКО – 22;
в Туркестанской области – 22;
в Мангистауской области – 19;
в Павлодарской области – 19;
в СКО – 16;
в Абайской области –15.
Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев.