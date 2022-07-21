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В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - более 2,2 тыс. новых случаев

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане растет число заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Вчера было 1959 случаев.

По регионам:

в городе Алматы – 650;

в городе Нур-Султан – 642;

в Карагандинской области – 188;

в городе Шымкент – 145;

в Жамбылской области – 86;

в Алматинской области – 82;

в Жетысуской области – 78;

в Кызылординской области – 69;

в Атырауской области – 44;

в ЗКО – 39;

в Акмолинской области – 38;

в Актюбинской области – 30;

в Костанайской области – 29;

в Улытауской области – 24;

в ВКО – 22;

в Туркестанской области – 22;

в Мангистауской области – 19;

в Павлодарской области – 19;

в СКО – 16;

в Абайской области –15.

Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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