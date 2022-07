Борис Джонсон попрощался с парламентом Великобритании фразой «Терминатора». Видео

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего последнего выступления в парламенте в рамках «Вопроса министру» заявил, что его миссия «в основном выполнена», сообщает Reuters.

«Мы помогли, я помог пройти этой стране через пандемию и помог спасти другую страну от варварства. И, честно говоря, этого достаточно. Миссия, в основном, выполнена. Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и Hasta la vista, baby (с исп. — «До свидания, детка»)»,— сказал Джонсон, закончив свою речь словами героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор-2».

В напутственной речи пока еще неизвестному будущему преемнику Джонсон порекомендовал «держаться ближе к США, поддерживать Украину, снижать налоги, не позволять Министерству финансов сдерживать амбициозные проекты и обращать внимание на электорат».

«Помните, главным образом, важен не Twitter, а люди, которые отправили нас сюда»,— сказал он.

