Война как двигатель прогресса? Эволюционный антрополог Петр Турчин и его спорное исследование

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CentralAsia (CA) - Трудно представить себе что-то более чудовищное, чем война. Тем не менее, согласно новому исследованию ученых Коннектикутского университета, опубликованному в Science, она может способствовать развитию общества и быть в определенной степени двигателем прогресса, пишет Republic.

«Никому не нравится эта уродливая идея, потому что очевидно, что война — это ужасная вещь, и нам не хочется думать, что у нее могут быть какие-либо положительные последствия», — говорит ведущий автор исследования антрополог-эволюционист Петр Турчин, подчеркивая, что мало кто разделяет «теорию войны».

В качестве критериев развитости общества исследователи выбрали три переменных: численность населения и размеры территории, иерархическую сложность и степень специализации управленческих институтов — от наличия профессиональных военных, священнослужителей и бюрократов до разработанности его правовой и судебной систем. Впрочем, признают исследователи, социальная сложность — это характеристика, которую трудно осмыслить и количественно оценить.

Римский полководец Цериалис ведёт атаку возле Трира, из «Войны римлян против батавов». Антонио Темпеста, по Отто ван Вину, 1611 год

Турчин и его коллеги проанализировали почти четыре сотни обществ от автономных деревень до империй с 9600 г. до н.э. до 1900 г. в 35 природно-географических областях в 10 регионах мира на всех континентах, используя базу данных Seshat: Global History Databank.

Процесс развития политически независимых обществ (Петр Турчин использует термин cultural macroevolution of polities) был математически описан как нелинейная динамическая система. Учеными были получены данные, которые поддаются количественной оценке. Анализ выявил неожиданно простую причинно-следственную связь между степенью социальной сложности общества и двумя показателями: развитием сельского хозяйства и войнами.

Вывод о том, что сельское хозяйство часто было необходимым условием социальной эволюции, поддерживают многие исследователи, напоминает Турчин. Широкое внедрение земледелия, как правило, приводило к появлению излишков продовольствия и резкому росту населения. Это, в свою очередь, способствовало появлению ремесленников и кумулятивному развитию технологий.

В то же время, выявленная связь между появлением бронзового оружия и кавалерии и развитием общества выглядит достаточно неожиданной. Однако, пишет Петр Турчин, распространение металлургии ок. 3000 г. до н.э. и бронзовых мечей привело, например, к появлению государства Аккад в Месопотамии и формированию сильного централизованного государства в Египте в период Древнего царства.

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Следующая военно-технологическая революция — появление кавалерии — достаточно быстро по историческим меркам привела к появлению очень крупных империй, площадь которых превышала 3 млн кв. км, например, Державы Ахеменидов.

Инновации в военных технологиях зачастую приводили к более быстрым эволюционным изменениям по сравнению с внедрением сельского хозяйства, убеждает Турчин и его коллеги с цифрами в руках. Исследователи объясняют это тем, что обладание более совершенным оружием давало государству конкурентные преимущества, позволяло защитить себя от соперников или сокрушить их. В свою очередь, хорошо вооруженной армией нужно было управлять. Так развивалась бюрократия.

Исключения были. Инкам, чтобы создать огромную империю со сложной структурой управления, не потребовалось ни железо, ни кавалерия, признает Турчин.

«Думаю, они приводят убедительные доводы», — говорит Роберт Дреннан, археолог из Питтсбургского университета (не принимал участия в исследовании).

С ним согласны не все. Уильям Тейлор, антрополог из Колорадского университета, тоже думает, что появление лошадей способствовало развитию общества, однако напоминает, что ученые все еще не нашли ответа на вопрос, где и когда именно люди начали ездить на лошадях, а ранние общества оставили после себя относительно мало археологических свидетельств.

Моник Боргерхофф Малдер из Калифорнийского университета признает инновационный, макроуровневый, «количественный» подход к истории, но считает временной промежуток между появлением новых военных технологий и качественными изменениями в обществе в 300–400 лет слишком длинным, чтобы полагаться на этот критерий.

Вполне возможно, что это не единственное спорное место в исследовании. Недостаточно найти связь между двумя явлениями или событиями, и «после» не обязательно означает «вследствие».

Турчин и сам признает, что выбранная концептуальная схема позволяет одной и той же переменной быть как причиной, так и следствием.

«Причинность — это печально известная сложная статистическая и философская проблема», — пишет он.

В нынешнем исследовании Петр Турчин, специалист в области математического моделирования исторической динамики, уже не первый раз старается доказать: найти математические закономерности, одинаково справедливые для разных обществ и исторических эпох, вполне возможно. Турчин, предложивший назвать такой подход клиодинамикой, и его ближайшие коллеги и соратники, российские историки Андрей Коротаев и Сергей Нефедов убеждены, что методы традиционной истории устарели.

Петр Турчин

Математические инструменты, которые использует Петр Турчин и его коллеги, работают. Например, в 2010 году, основываясь на количественном историческом анализе, он заявил, что в США существует 50-летний цикл насилия и предсказал новые социальные конфликты в 2020 году. Турчин оказался прав: все помнят массовые беспорядки и протесты после убийства Джорджа Флойда.

Однако многие академические историки воспринимают клиодинамику с глубоким скептицизмом, пишет британский научный журналист Лора Спинни. Джек Голдстоун, директор Центра глобальной политики университета Джорджа Мейсона, в целом разделяет подход Петра Турчина, но считает, что клиодинамика может быть полезна только для выявления общих тенденций. Возможно, его мнение обосновано: ведь в 2010 году Турчин говорил лишь о всплеске насилия в США, но не мог сказать, какие именно формы оно примет и кто станет актором социальной турбулентности.