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В КПП Эрээн-Хото на китайско-монгольской границе зафиксирован устойчивый рост экспорта фруктов и овощей

CentralAsia (MNG) -  В общей сложности 27 700 тонн фруктов и овощей было экспортировано из Китая в Монголию через КПП Эрээн-Хото (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) за первые 6 месяцев 2022 года, свидетельствуют данные таможенной службы в городке Эрээн-Хото.

Согласно имеющейся информации, за отчетный период через КПП Эрээн-Хото в Монголию в общей сложности было отправлено фруктов и овощей на сумму свыше 48,96 млн юаней (около $7,26 млн), — сообщает ИА Синьхуа.

Благодаря появлению в 2018 году «зеленого коридора» для сельхозпродукции между Китаем и Монголией, разнообразие фруктов и овощей на столах жителей северного соседа КНР значительно обогатилось. Благодаря этому коридору свежие фрукты и овощи проходят таможенное оформление максимально быстро.

Более 80% овощей и фруктов на монгольском рынке поставляется из Китая через КПП Эрээн-Хото.

Однако вспышка эпидемии COVID-19, обрушившаяся на Эрээн-Хото в июне этого года, нарушила нормальную работу этого порта, что привело к приостановке экспорта фруктов и овощей в Монголию, отметил сотрудник местной таможни Лю Цзянь.

По его словам, чтобы решить эту проблему, местная таможня провела переговоры с монгольскими таможенниками и в итоге перешла на онлайн-выдачу фитосанитарных сертификатов.

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