экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нур-Султан вошел в «желтую» зону по эпидситуации

CentralAsia (KZ) -  По данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля, Нур-Султан вошел в «желтую» зону.

Согласно актуализированной матрице оценки эпидемиологической ситуации, в «желтую» зону попадают регионы при занятости коек от 12,5 до 25 на 100 тысяч населения и R больше 1, также при занятости коек от 25 до 50 на 100 тысяч населения и R меньше 1.

До этого власти сообщили, какие ограничения будут действовать для этой зоны:

- на дистанционку переводятся контактные лица, сотрудники с противопоказаниями к вакцинации;

- рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей (аэропорты, вокзалы, рынки, ТРЦ, театры, кино, ЦОНы, банки), в коллективах и во всех видах транспорта.

В «зеленой» зоне остаются Алматы, Шымкент, также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В «красной» зоне нет регионов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В КПП Эрээн-Хото на китайско-монгольской границе зафиксирован устойчивый рост экспорта фруктов и овощей
  • На севере Китая выявили случай заражения бубонной чумой
  • Организация The Elders пригласила экс-президента Монголии Элбэгдорж присоединиться к ней


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com