Нур-Султан вошел в «желтую» зону по эпидситуации

CentralAsia (KZ) - По данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля, Нур-Султан вошел в «желтую» зону.

Согласно актуализированной матрице оценки эпидемиологической ситуации, в «желтую» зону попадают регионы при занятости коек от 12,5 до 25 на 100 тысяч населения и R больше 1, также при занятости коек от 25 до 50 на 100 тысяч населения и R меньше 1.

До этого власти сообщили, какие ограничения будут действовать для этой зоны:

- на дистанционку переводятся контактные лица, сотрудники с противопоказаниями к вакцинации;

- рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей (аэропорты, вокзалы, рынки, ТРЦ, театры, кино, ЦОНы, банки), в коллективах и во всех видах транспорта.

В «зеленой» зоне остаются Алматы, Шымкент, также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В «красной» зоне нет регионов.

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