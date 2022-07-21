Граждане Монголии будут добровольно участвовать в осеннем сборе урожая

CentralAsia (MNG) - На заседании Кабмина от 20 июля было принято постановление «О некоторых мерах по подготовке к осенней уборке урожая».

В целях своевременного проведения этой осенней уборки соответствующим министрам поручено принять организационные меры по привлечению к уборочным работам на добровольной основе студентов ТиПО, курсантов, военнослужащих и других граждан. Также министру горнорудной и тяжелой промышленности Г.Ёндон поручено обеспечить поставку топлива, необходимого для уборки урожая и заготовки сенажа, оперативно перевезти через государственную границу ввозимую технику, оборудование, товары и материалы, выявить и отремонтировать поврежденные дороги. и мосты для уборки и перевозки урожая.

В текущем году посев произведен на 478,7 тыс. га по стране, из них зерновых 347,7 тыс. га (пшеница 331,0 тыс. га), картофеля 17,9 тыс. га, овощей 7,9 тыс. га, кормовых культур 16,8 тыс. га, масличных культур. на 81,2 тыс. га.

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