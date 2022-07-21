В Узбекистане нотариусы могут получить право регистрировать браки

CentralAsia (UZ) - Минюст Узбекистана планирует выступить с инициативой предоставить нотариусам право регистрировать браки. Об этом сообщил министр юстиции Руслан Давлетов на пленарном заседании Законодательной палаты 20 июля.

«Мы хотим рассмотреть возможность предоставления права на заключение браков нотариусам. Потому что у нотариусов очень сильные юристы, которые все понимают. Они могут засвидетельствовать и подтвердить волю обеих сторон. Проблем нет», — сказал министр.

По его словам, вместо действующих сегодня в Узбекистане 200 органов ЗАГС можно обратиться к 1000 нотариусов. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении.

По словам главы Минюста, также планируется оформление рождения, брака, смерти, смены фамилии на основании единого акта в ЗАГСе.

Минюст предложил внести поправки в Семейный кодекс, предусматривающие отмену процедуры оформления брака граждан через месяц после обращения в ЗАГС.