экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане нотариусы могут получить право регистрировать браки

CentralAsia (UZ) -  Минюст Узбекистана планирует выступить с инициативой предоставить нотариусам право регистрировать браки. Об этом сообщил министр юстиции Руслан Давлетов на пленарном заседании Законодательной палаты 20 июля.

«Мы хотим рассмотреть возможность предоставления права на заключение браков нотариусам. Потому что у нотариусов очень сильные юристы, которые все понимают. Они могут засвидетельствовать и подтвердить волю обеих сторон. Проблем нет», — сказал министр.

По его словам, вместо действующих сегодня в Узбекистане 200 органов ЗАГС можно обратиться к 1000 нотариусов. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении.

По словам главы Минюста, также планируется оформление рождения, брака, смерти, смены фамилии на основании единого акта в ЗАГСе.

Минюст предложил внести поправки в Семейный кодекс, предусматривающие отмену процедуры оформления брака граждан через месяц после обращения в ЗАГС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Туркменистана и премьер-министр Грузии провели переговоры в Ашхабаде
  • В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - более 2,2 тыс. новых случаев
  • Путин высказался о возможности встречи с Зеленским


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com