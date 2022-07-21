Китай готовится отказаться от российского угля, — Greenpeace

CentralAsia (MNG) - Китай временно отложил политику перехода на возобновляемые источники энергии и строит большое количество угольных электростанций. Bloomberg сообщает, что природоохранная организация Greenpeace написала по этому поводу критику на своем сайте.

В первом полугодии текущего года южный сосед Монголии ввел в эксплуатацию 8,63 гигаватта электростанций, что составляет 47 процентов от общей мощности, введенной в эксплуатацию в прошлом году.

Китай прилагает усилия для создания возобновляемых или «зеленых» источников энергии, но, столкнувшись с нехваткой электроэнергии в прошлом году, открыл и построил новые угольные электростанции, которые ранее были закрыты. Это показывает, что среди китайских властей по-прежнему сильно мнение о том, что «уголь является самым дешевым источником энергии, поэтому переход богатых ресурсами стран на возобновляемые источники энергии с высокими затратами на разработку не является разумным шагом».

В информации Greenpeace есть один момент, на который стоит обратить внимание: Китай готовится сократить количество угля, который он покупает у России, и, в свою очередь, покупать его у Австралии. Это может быть связано с тем, что США обвинили Пекин в «поддержке России», а затем угрожали ему.

На конференции по изменению климата, состоявшейся в Глазго, Шотландия, в конце прошлого года, страны, участвовавшие в конференции, дали большие обещания отказаться от ископаемого топлива. Однако эксперты говорят: «Они точно не начнут выполнять свои обещания в 2022 году. Они не решаются на такой шаг, потому что боятся добавить инфляцию к инфляции, вызванной вложением больших денег в свою экономику и вызвать нестабильность в обществе».

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