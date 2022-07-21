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В мире зафиксировали почти 14 тыс. случаев заболевания оспой обезьян
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) -  Количество случаев заражения оспой обезьян в мире почти достигло отметки в 14 тысяч, они зафиксированы более чем в 70 странах. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«По поводу оспы обезьян, ВОЗ информирует о почти 14 тыс. подтвержденных случаях, зафиксированных в этом году в более чем 70 странах. На данный момент зарегистрировано пять смертей вследствие заболевания, все – в Африке», - заявил на брифинге Гебрейесус.

По его словам, большое количество случаев заражения этим видом оспы фиксируют в Европе, преимущественно у мужчин, которые вступали в однополые связи.

Глава ВОЗ сообщил, что в четверг Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ проведет заседания с целью изучения полученных данных по оспе обезьян и рассмотрения вопроса о том, относится ли вспышка этого заболевания к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

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