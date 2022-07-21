Директор ЦРУ высказался о здоровье Путина

CentralAsia (CA) - По мнению директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса, слухи о проблемах президента России Владимира Путина со здоровьем не соответствуют действительности. Бернс отметил, что российский политик «слишком здоров», а ЦРУ пока что не может подтвердить обратное.

«Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он даже слишком здоров… считайте это неформальной оценкой разведки»,— рассказал директор ЦРУ в интервью на форуме по безопасности в Аспене.

Ранее неподтвержденные сведения о болезнях или ухудшении состояния здоровья Владимира Путина также опровергали российские официальные лица. 29 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «вменяемые люди» не могут увидеть в Путине признаки недуга или недомогания.