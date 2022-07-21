На перевале Камчик в ДТП с участием бензовоза загорелось несколько автомобилей, есть погибшие (видео)

На перевале Камчик в ДТП с участием бензовоза загорелось несколько автомобилей, есть погибшие

CentralAsia (UZ) - В четверг, 21 июля, на 222 километре автодороги А 373 Ташкент-Ош, произошло крупное ДТП, спровоцировавшее возгорание автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УВД Наманганской области, автомобиль MAN, специализированный на перевозке топлива, двигаясь с прицепом из долины в сторону Ташкента, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки Damas.

В результате на месте происшествия возник пожар, загорелось и повреждено несколько транспортных средств.

В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий пожара и пробок.

«К сожалению, в результате пожара есть погибшие. На месте ликвидируются осложнения пожара и транспортные заторы», — говорится в сообщении ведомства.

О количестве погибших не уточняется.