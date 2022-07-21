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В Узбекистане выявлены 65 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 21 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 502. В течение прошедших суток зафиксированы 65 новых случаев, сообщает Минздрав.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (16), Ташкентской области (7), по 5 новых случаев в Джизакской, Наманганской, Ферганской областях и Республике Каракалпакстан.

За день выздоровел 81 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 239 417).

На лечении находится 1448 больных COVID-19.

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