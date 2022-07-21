В Ашхабаде начал работу первый в Центральной Азии центр по ремонту газовых турбин

CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов в среду, 20 июля, посетил новый промышленный объект, построенный в Ашхабаде для сервисного обслуживания энергооборудования, где принял участие в запуске первого подобного производства в Центральной Азии. Об этом сообщает издание «Ориент».

Сервисный центр, расположенный в Бюзмейинском районе, позволит осуществлять качественное, высокотехнологичное обслуживание и капитальный ремонт установок и агрегатов, задействованных на электростанциях и других предприятиях энергосистемы страны, включая газовые турбины General Electric.

Выступая на торжественном мероприятии по случаю открытия Центра, Сердар Бердымухамедов отметил, что во всех регионах Туркменистана работают новые электростанции, продолжается реализация других крупных проектов в энергетической отрасли, ведется сооружение внутренней кольцевой энерголинии, а также ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан, наращиваются объемы и диверсифицируется география экспорта туркменской электроэнергии.

Трудиться на новом предприятии будут свыше 120 работников, которые предварительно прошли стажировки за рубежом для расширения компетенций.

В торжестве принял участие руководитель европейского подразделения General Electric Брис Райзин, который объявил о выдаче новому производственному комплексу сертификата на использование технологий GE.

От британской компании The London Energy Club ее представителем был вручен сертификат, подтверждающий, что новое предприятие в Ашхабаде является передовым инженерным объектом и первым в Центральной Азии сервисным центром данного профиля.

От германского Института экономики энергии и технологии энергетических систем имени Фраунгофера был вручен сертификат за внедрение устойчивых и передовых технологий в новом центре.

Центр был удостоен еще одного сертификата - как экологически чистого объекта, не наносящего вреда окружающей среде – от немецкого Университета Дуйсбурга-Эссена, одного из самых престижных вузов в мире, лидирующим направлением в котором являются «науки о жизни и медицина».

Президент Туркменистана совершил осмотр некоторых участков нового производства, побывав в его цехах и ознакомившись с инновационным оборудованием, станками с программным обеспечением.