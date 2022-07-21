Самый большой ледник Казахстана Туюк-Су за последние 38 лет уменьшился на 1 км, - Токаев об изменении климата в ЦА

CentralAsia (KZ) - Самый большой ледник Казахстана Туюк-Су за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на четвертой Консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии.

«Он (ледник) ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объема, составляющую 58 млн тонн. Это приведет к уменьшению объема ресурсов более, чем на 20% к 2040 году», - сказал Токаев.

По его словам, сегодня в Казахстане имеются 2724 ледника.

Туюк-Су — центральный, долинный ледник в Казахстане, находится на северном склоне хребта Заилийского Алатау, в верховьях реки Малая Алматинка, расположен с юга на север у подножия одноимённого перевала, в центре группы ледников, состоящей из 10 глетчеров, которые образуют подковообразный цирк.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения