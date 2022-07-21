Казахстан готов помочь со строительством Трансафганской железной дороги

CentralAsia (KZ) - Казахстан готов принять участие в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев, передает «Казинформ».

Выступая на четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Токаев отметил необходимость повышения транспортной связанности региона.

В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает, — отметил президент Казахстана.

В связи с этим, Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. Помимо этого, страна готова участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар».

«Мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав», — уточнил Касым Жомарт-Токаев.

В феврале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Стоимость проекта составляет $5 млрд.

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