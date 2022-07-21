В Казахстане сократят летние каникулы школьников

CentralAsia (KZ) - Министерство просвещения Казахстана подготовило проект приказа об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022 – 2023 учебного года в организациях среднего образования. Соответствующий приказ опубликован на сайте «Открытые НПА», он находится на публичном обсуждении до 2 августа.

Новый 2022 — 2023 учебный год традиционно начнётся 1 сентября.

Каникулы в течение года:

Осенние – семь дней с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно,

Зимние – девять дней с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно,

Весенние – девять дней с 18 по 26 марта 2023 года включительно;

в 1 классах дополнительные каникулы – семь дней с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.

Почему сокращают летние каникулы?

В министерстве считают, что увеличение продолжительности учебного года создаст возможность сокращения количества уроков в день и снижения интенсивности изучения «сложных» тем. Сокращение летних каникул, по мнению Минпросвещения, снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сократит правонарушения, снизит переутомляемость и заболеваемость обучающихся.

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