Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток

Игорь Додон

CentralAsia (CA) - Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест на 30 суток, до 20 августа, передает РИА Новости.

Ранее прокуроры направили на рассмотрение в районный суд Кишинева ходатайство о продлении меры пресечения политику, заседание во вторник было перенесено на среду, но и в этот день судьи не вынесли решения.

«Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток», - сказал журналистам на выходе из зала суда Петр Ярмалюк, прокурор, ведущий «дело Додона».

Экс-главу страны в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом «о черном пакете», который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.