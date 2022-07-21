Токаев предложил звать на встречи стран Центральной Азии Россию и Китай

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать на консультативные встречи глав государств Центральной Азии представителей соседних стран, в том числе России и Китая. Об этом он заявил на четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

«В работе консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например России и Китая», — считает Токаев.

Кроме того, президент Казахстана предложил проводить совещания глав МИДов стран региона минимум раз в полгода «для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики». Консультации следует проводить и секретарям национальных совбезов, считает политик. С его точки зрения, механизм будет способствовать «совместной выработке решений по предупреждению угроз безопасности».

Токаев предложил странам-участницам форума создать под эгидой Совета министров иностранных дел экспертную площадку «для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ». На платформе, по плану главы Казахстана, должны работать юристы картографы, пограничники и другие специалисты.

«Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и в конечном счете может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии», — пояснил президент свое предложение.

Четвертая консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в Чолпон-Ате 20–21 июля. Кроме Токаева в ней принимают участие президенты Узбекистана (Шавкат Мирзиеев), Таджикистана (Эмомали Рахмон), Туркмении (Сердар Бердымухамедов) и Кыргызстана (садыр Жапаров).

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