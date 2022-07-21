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Правительство Великобритании объявило о введении эмбарго на импорт нефти и угля из России

CentralAsia (CA) -  Правительство Великобритании опубликовало документ, в котором говорится, что импорт угля, нефти и золота из России попадет под запрет. Эмбарго на золото вступает в силу с 21 июля, на уголь — с 10 августа, на нефть — с 31 декабря.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов… Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года»,— говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Положение о запрете на импорт угля из России также содержится в пятом пакете санкций Евросоюза. Эмбарго ЕС вступит в силу в августе

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