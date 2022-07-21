экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан временно запретил экспорт бензина и дизтоплива

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана с 15 июля ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, производимых на предприятиях страны.

Это предусмотрено протоколом заседания Кабинета министров Узбекистана, утверждённым 16 июля, сообщило издание «Газета.uz», ссылаясь на источникаи в нефтегазовой сфере и в правительстве страны.

Сообщается, что за последний месяц было экспортировано около 15−16,5 тысячи тонн бензина, что «равно 5−6-дневному спросу на топливо в Узбекистане».

После ограничения экспорта «Узбекнефтегаз» увеличил объём бензина, выставляемого на биржевые торги, что «должно привести к снижению цен», отметил источник.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Самый большой ледник Казахстана Туюк-Су за последние 38 лет уменьшился на 1 км, - Токаев об изменении климата в ЦА
  • Премьер-министр Монголии ознакомился с ходом реализации проекта ГЭС «Эрдэнэбурэн». Видео
  • Золотовалютные резервы Узбекистана в июле увеличились на $180 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com