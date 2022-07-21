Узбекистан временно запретил экспорт бензина и дизтоплива

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана с 15 июля ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, производимых на предприятиях страны.

Это предусмотрено протоколом заседания Кабинета министров Узбекистана, утверждённым 16 июля, сообщило издание «Газета.uz», ссылаясь на источникаи в нефтегазовой сфере и в правительстве страны.

Сообщается, что за последний месяц было экспортировано около 15−16,5 тысячи тонн бензина, что «равно 5−6-дневному спросу на топливо в Узбекистане».

После ограничения экспорта «Узбекнефтегаз» увеличил объём бензина, выставляемого на биржевые торги, что «должно привести к снижению цен», отметил источник.