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Шавкат Мирзиеев предложил наладить постоянную координацию руководителей спецслужб стран Центральной Азии

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 июля выступил на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате и выдвинул ряд предложений.

Мирзиеев выступил с предложением наладить постоянно действующее совещание советов безопасности и руководителей спецслужб стран Центральной Азии в сфере безопасности.

«Стратегическим направлением нашего регионального сотрудничества является сфера безопасности. Хотел бы подчеркнуть, что безопасность региона неотделима и, в первую очередь, зависит от того, насколько эффективно налажено наше сотрудничество.

В связи с этим необходимо дальнейшее развитие практического взаимодействия в борьбе с традиционными угрозами экстремизма и терроризма, организованной преступности и незаконного оборота наркотиков.

Наше особое внимание сосредоточено на вызовах, связанных с ростом незаконной активности в сети Интернет.

Сегодня этим угрозам нет предела – они проникают через мобильные телефоны.

К сожалению, недавние трагические события в Узбекистане еще раз подтвердили наличие деструктивных сил, пытающихся сорвать наши планы и создать хаос и нестабильность в нашем регионе.

В этой связи поддерживаем предложение о налаживании регулярных консультаций глав советов безопасности и спецслужб стран региона по всем этим направлениям», — сказал глава государства.

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