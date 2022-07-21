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ISW: Российские войска продолжают локальные наземные атаки к востоку от Северска (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 20 на 21 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают локальные наземные атаки к востоку от Северска и добились незначительных успехов к северо-востоку от Бахмута.

Выводы института:

Нынешнее российское наступление, скорее всего, принесет незначительные территориальные завоевания к северо-востоку от шоссе E40 в Донецке, а затем достигнет к шоссе E40.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ добивается расширения территории Украины за пределами Луганской и Донецкой областей, подтверждая оценку ISW о том, что Кремль стремится захватить территорию за пределами Донбасса.

Российские силы возобновили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и в районе города Донецк-Авдеевка.

Украинские силы нанесли второй подряд удар по Антоновскому мосту — главной российской логистической артерии к востоку от Херсона.

Карта плотности населения на Донбассе по состоянию на 2020 год в сравнении с оценкой ISW контроля местности в Донецкой области по состоянию на 20 июля 2022 года:

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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