ISW: Российские войска продолжают локальные наземные атаки к востоку от Северска (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:40, 21 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 20 на 21 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают локальные наземные атаки к востоку от Северска и добились незначительных успехов к северо-востоку от Бахмута.
Выводы института:
Нынешнее российское наступление, скорее всего, принесет незначительные территориальные завоевания к северо-востоку от шоссе E40 в Донецке, а затем достигнет к шоссе E40.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ добивается расширения территории Украины за пределами Луганской и Донецкой областей, подтверждая оценку ISW о том, что Кремль стремится захватить территорию за пределами Донбасса.
Российские силы возобновили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и в районе города Донецк-Авдеевка.
Украинские силы нанесли второй подряд удар по Антоновскому мосту — главной российской логистической артерии к востоку от Херсона.
Карта плотности населения на Донбассе по состоянию на 2020 год в сравнении с оценкой ISW контроля местности в Донецкой области по состоянию на 20 июля 2022 года:
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.