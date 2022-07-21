Президент Узбекистана предложил создать систему зон приграничной торговли

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 июля на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате предложил создать систему зон приграничной торговли.

В своей речи он отметил, что благодаря новому формату сотрудничества за последние 5 лет удалось в два раза повысить объем внутрирегионального оборота. При этом он отметил, что потенциал не раскрыт до конца, и призвал коллег углубить партнерство.

«Нужны новые формы стимулирования взаимной торговли. Предлагаем создать систему зон приграничной торговли с унифицированными правилами и упрощенными процедурами поставок товаров. Здесь важна поддержка усилий по замещению дорого импорта из третьих стран продукцией наших производителей. Необходимо продвижение совместных проектов промышленных коопераций. Важно выработать общий подход к формированию центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения», -сказал президент Узбекистана.

Он также предложил запустить ежегодный форум регионов стран Центральной Азии и «стремиться к созданию единого благоприятного делового климата для общерегиональной инвестиционной привлекательности».

IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии 21 июля проходит в городе Чолпон-Ате. В Кыргызстан для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии прибыли главы всех стран региона.