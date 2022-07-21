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Женская сборная Узбекистана выиграла чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

CentralAsia (UZ) -  В Душанбе завершился чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации среди женских национальных сборных 2022 года.

Чемпионат проходил с 8 по 20 июля. В нем приняли участие женские сборные Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Победителями стали девушки из Узбекистана. В матче пятого тура узбекистанки обыграли команду Ирана со счетом 1:0. Женская сборная Узбекистана набрала 12 очков, выиграв все матчи турнира, при этом не пропустив ни одного гола.

Бронзовые медали чемпионата CAFA-2022 получили спортсменки из Кыргызстана, обыграв в заключительном матче команду Таджикистана — 1:0. В активе сборной Кыргызстана 4 очка в пяти сыгранных матчах.

Спортсменки из Туркменистана в своём дебютном международном турнире заняли четвёртое место (2 набранных очка).

Хозяйка чемпионата — сборная Таджикистана не смогла выиграть ни одной игры и в итоге заняла последнее место.

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