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В сенате США предложили признать действия России в Украине «геноцидом»

CentralAsia (CA) -  Группа американских сенаторов предложила признать действия России в Украине «геноцидом», соответствующий проект опубликован на сайте комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.

Сенаторы, в частности, предлагают осудить действия России в Украине, признав их «геноцидом», призвать к сотрудничеству с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины, а также поддержать международное расследование.

В случае принятия документ будет носить рекомендательный и символический характер.

Авторами проекта выступили семь сенаторов, в том числе глава комитета республиканец Джим Риш, сенатор-демократ Бен Кардин и другие.

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