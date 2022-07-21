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Глава штаба ВВС США допустил передачу истребителей Украине
Чарльз Браун
Чарльз Браун

CentralAsia (CA) -  Глава штаба ВВС США Чарльз Браун не исключил, что американская сторона может передать ВСУ современные западные истребители. Он подчеркнул, что потенциально поставленные боевые самолеты будут не российского производства, передает The Aspen Institute.

«Это будет что-то нерусское, я, наверное, могу вам это сказать… Но я не могу сказать вам точно, что это будет… Есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafales. Так что есть целый ряд различных систем вооружения, которые могли бы отправиться на Украину»,— рассказал Браун на форуме по безопасности в Аспене.

20 июля Чарльз Браун в диалоге с Reuters рассказал, что США и их союзники также рассматривают возможность обучения украинских летчиков для долгосрочной военной помощи Киеву.

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